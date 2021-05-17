Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россию покидают сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге

17.5.2021 12:47

Фото: acexpert.ru



Сотрудники Генерального консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге к среде покинут Россию, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.



Ранее дипмиссия приостановила работу на неопределенный срок.



По данным агентства, 19 мая в России уже не будет никого из американцев, работающих в генконсульстве в Екатеринбурге. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.



Сотрудники полиции, которые находятся в здании Генконсульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге, пояснили, что иностранное представительство закрыто.



Ранее американская дипмиссия в Екатеринбурге опубликовала прощальное обращение своего руководителя Эми Сторроу. Пояснив, что в скором времени покинет Урал, консул выразила намерение после возвращения в США рассказать "американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии".



Дипломат в своем заявлении также отметила, что россиян и американцев связывает много общего. Эми Сторроу добавила, что надеется на возобновление деятельности в Екатеринбурге, чтобы продолжить работу по укреплению двусторонних связей между "великими странами".



В американских СМИ до этого распространились сообщения о том, что прежняя администрация страны уведомила Конгресс о закрытии двух оставшихся генконсульств в РФ. Как заявляли в Госдепартаменте, дипмиссия во Владивостоке прекратит работу навсегда, а представительство в Екатеринбурге приостановит деятельность на некоторое время.



Автор: Злата Богатова

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