|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Россию покидают сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге
17.5.2021 12:47
Фото: acexpert.ru
Сотрудники Генерального консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге к среде покинут Россию, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.
Ранее дипмиссия приостановила работу на неопределенный срок.
По данным агентства, 19 мая в России уже не будет никого из американцев, работающих в генконсульстве в Екатеринбурге. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
Сотрудники полиции, которые находятся в здании Генконсульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге, пояснили, что иностранное представительство закрыто.
Ранее американская дипмиссия в Екатеринбурге опубликовала прощальное обращение своего руководителя Эми Сторроу. Пояснив, что в скором времени покинет Урал, консул выразила намерение после возвращения в США рассказать "американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии".
Дипломат в своем заявлении также отметила, что россиян и американцев связывает много общего. Эми Сторроу добавила, что надеется на возобновление деятельности в Екатеринбурге, чтобы продолжить работу по укреплению двусторонних связей между "великими странами".
В американских СМИ до этого распространились сообщения о том, что прежняя администрация страны уведомила Конгресс о закрытии двух оставшихся генконсульств в РФ. Как заявляли в Госдепартаменте, дипмиссия во Владивостоке прекратит работу навсегда, а представительство в Екатеринбурге приостановит деятельность на некоторое время.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|