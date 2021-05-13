Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Банки могут разрешить снимать деньги с чужих карт

04:19

Фото: tmcars.info



Банки собираются со следующего года начать внедрение функции снятия наличных в банкомате с чужой карты по QR-коду.



Об этом сегодня пишут "Известия" со ссылкой на источники в нескольких кредитных организациях.



Предполагается, что уже в следующем году российские банки собираются начать массовое внедрение функции по снятию наличных в банкоматах с чужих карт по QR-коду. Он может быть сгенерирован в соответствующем мобильном приложении на получение определенной суммы.



Предполагается, что держатель карты, получив QR-код, сможет отправлять его другим лицам. В результате они получат возможность снимать в банкоматах определенные суммы.



В публикации отмечается, что сервис может быть запущен целым рядом банков, включая ВТБ, "Открытие" и УБРиР. Аналогичная система ранее уже начала действовать для клиентов банка "Тинькофф". На снятие наличных в банкоматах установлен лимит в 150 тыс. рублей за одну операцию.



Эксперты считают, что нововведения потребуют дополнительных способов подтверждения операций. Иначе могут возникнуть дополнительные риски мошеннических действий, например, подбор или перехват кода для получения денег.



Автор: Злата Богатова

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