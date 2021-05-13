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Женская сеть myJulia.ru
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Банки могут разрешить снимать деньги с чужих карт
04:19
Фото: tmcars.info
Банки собираются со следующего года начать внедрение функции снятия наличных в банкомате с чужой карты по QR-коду.
Об этом сегодня пишут "Известия" со ссылкой на источники в нескольких кредитных организациях.
Предполагается, что уже в следующем году российские банки собираются начать массовое внедрение функции по снятию наличных в банкоматах с чужих карт по QR-коду. Он может быть сгенерирован в соответствующем мобильном приложении на получение определенной суммы.
Предполагается, что держатель карты, получив QR-код, сможет отправлять его другим лицам. В результате они получат возможность снимать в банкоматах определенные суммы.
В публикации отмечается, что сервис может быть запущен целым рядом банков, включая ВТБ, "Открытие" и УБРиР. Аналогичная система ранее уже начала действовать для клиентов банка "Тинькофф". На снятие наличных в банкоматах установлен лимит в 150 тыс. рублей за одну операцию.
Эксперты считают, что нововведения потребуют дополнительных способов подтверждения операций. Иначе могут возникнуть дополнительные риски мошеннических действий, например, подбор или перехват кода для получения денег.
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