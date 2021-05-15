Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-советница Рейгана попросила у Путина гражданство РФ

14:58

Фото: sakhapress.ru



Бывшая советница американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси обратилась к главе РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства РФ.



Экс-сотрудница Госдепартамента Соединенных Штатов рассказала об этом в эфире канала НТВ.



Американка Сюзанна Масси, в прошлом занимавшая высокий пост в Госдепартаменте и являвшаяся советницей президента США Рональда Рейгана, обратилась к Владимиру Путину с просьбой выдать ей паспорт РФ. По ее словам, если российский лидер найдет такую возможность, это будет большой честью для нее.



Масси пояснила, что в прошлом посвятила немало лет сближению народов России и США. Поэтому сейчас ей бы хотелось остаться в РФ и продолжать это дело. Американка допустила, что ее сограждане могут расценить такой шаг как предательство. В ее родной стране скажут, что она — traitor, т.е. "человек, который против Америки", предположила бывшая помощница Рейгана.



Сюзанна Масси родилась в 1931 году в Нью-Йорке. После окончания Вассарского колледжа училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. Пост советника американского президента Рональда Рейгана по вопросам Советского Союза она занимала в период с 1984 по 1988 год.



Во время службы в Госдепе, Масси приложила много сил, чтобы убедить главу США встретиться с советским лидером Михаилом Горбачевым. В результате состоялись переговоры, ознаменовавшие окончание холодной войны.



Автор: Злата Богатова

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