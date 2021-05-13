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Байден: атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ
13.5.2021 21:21
Фото: vladtime.ru
В Вашингтоне предполагают, что киберпреступники, атаковавшие Colonial Pipeline, проживают в России.
С таким заявлением сегодня выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден, изучивший доклад, который был подготовлен ФБР.
Власти США не считают, что к инциденту может быть как-либо причастно российское руководство. Вместе с тем, имеются веские основания полагать, что злоумышленники, совершившие это нападение, живут в России, подчеркнул Джо Байден. Американский лидер пояснил, что тщательно изучил доклад ФБР, посвященный кибератаке на Colonial Pipeline, и "уверен, что правильно понял" содержание этого документа. Судя по нему, власти России к атаке отношения не имеют, отметил Байден.
Позднее на эту тему высказалась официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она подчеркнула, что расследование инцидента продолжается, тогда как президент говорил лишь о том, что уже известно. Псаки также отметила, что решение о возможных ответных действиях Вашингтона в киберпространстве будут приниматься на основе рекомендаций экспертов в данной сфере, включая представителей Киберкомандования США.
Хакеры атаковали крупный топливопровод Colonial Pipeline, по которому горючее из Техаса доставляется на восточное побережье США, 7 мая. В ФБР считают, что к инциденту могут оказаться причастны члены хакерской группировки DarkSide. По данным Associated Press, целью злоумышленников было вымогательство денег.
В сообщении агентства указывалось, что киберпреступники, действующие в составе DarkSide с минувшего августа, никогда не атакуют учебные и медицинские заведения, структуры госуправления и другие объекты, не связанные с бизнесом. По данным СМИ, группировка также не занимается атаками на постсоветском пространстве.
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