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Путин прибыл на парад Победы вместе с президентом Таджикистана


10:45
Путин прибыл на парад Победы вместе с президентом ТаджикистанаФото: slobodenpecat.mk

Президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня на Красную площадь, где в эти минуты состоится торжественный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает ТАСС, глава российского государства появился на мероприятии вместе президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Российский лидер вместе с иностранным коллегой, который является с почетным гостем парада,поднялись на центральную трибуну. Глава РФ Владимир Путин занял место в первом ряду.

Путина окружают ветераны Великой Отечественной войны, передает ТАСС. По правую руку от президента сидит Нина Михайловна Данилкович. В военный период она активно участвовала в партизанском и подпольном движении. Слева от Путина - ветеран Василий Гаврилович Пронин, воевавший, в частности, в битве на Курской дуге.

Президент в краткой форме пообщался с некоторыми ветеранами, до того, как сесть, а также успел поприветствовать многих присутствующих рукопожатием. На первом ряду, где сидит Путин, расположился и глава Таджикистана Рахмон.

Вместимость центральной трибуны составляет 150 мест. Парад с этих мест смогут наблюдать ветераны ВОВ и других боевых действий, а также курсанты Московского суворовского военного училища, учащиеся Пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Учитывая, что погода в российской столице сегодня довольно прохладная, гостей парада обеспечили дождевиками и пледами.

Накануне состоялась официальная встреча главы РФ Владимира Путина и прибывшего в Москву президента Таджикистана Эмомалиа Рахмона. Иностранный лидер по итогам переговоров особо подчеркнул заинтересованность своего государства в развитии взаимосвязей с Россией в сфере безопасности, учитывая риски, которые могут возникнуть из-за вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана.

Автор: Злата Богатова

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