Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин прибыл на парад Победы вместе с президентом Таджикистана

10:45

Фото: slobodenpecat.mk



Президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня на Красную площадь, где в эти минуты состоится торжественный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Как передает ТАСС, глава российского государства появился на мероприятии вместе президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



Российский лидер вместе с иностранным коллегой, который является с почетным гостем парада,поднялись на центральную трибуну. Глава РФ Владимир Путин занял место в первом ряду.



Путина окружают ветераны Великой Отечественной войны, передает ТАСС. По правую руку от президента сидит Нина Михайловна Данилкович . В военный период она активно участвовала в партизанском и подпольном движении. Слева от Путина - ветеран Василий Гаврилович Пронин, воевавший, в частности, в битве на Курской дуге.



Президент в краткой форме пообщался с некоторыми ветеранами, до того, как сесть, а также успел поприветствовать многих присутствующих рукопожатием. На первом ряду, где сидит Путин, расположился и глава Таджикистана Рахмон.



Вместимость центральной трибуны составляет 150 мест. Парад с этих мест смогут наблюдать ветераны ВОВ и других боевых действий, а также курсанты Московского суворовского военного училища, учащиеся Пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Учитывая, что погода в российской столице сегодня довольно прохладная, гостей парада обеспечили дождевиками и пледами.



Накануне состоялась официальная встреча главы РФ Владимира Путина и прибывшего в Москву президента Таджикистана Эмомалиа Рахмона. Иностранный лидер по итогам переговоров особо подчеркнул заинтересованность своего государства в развитии взаимосвязей с Россией в сфере безопасности, учитывая риски, которые могут возникнуть из-за вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана.



Автор: Злата Богатова

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