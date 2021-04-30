Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МИД Швеции вызывают посла России

17:55

Фото: livejournal.com



В Министерство иностранных дел Швеции вызван посол РФ, передают российские СМИ со ссылкой на агентство France-Press.



Дипломату выразят протест в связи с введением Москвой ответных санкций.



По данным Le Matin и других зарубежных источников, российский посол Виктор Татаринцев вызван в ведомство после того, как власти РФ объявили ответные санкции в отношении некоторых граждан Евросоюза.



Сотрудник пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матс Самуэльссон на запрос ТАСС подтвердил, что вызов посла РФ связан с намерением выразить протест в связи с ограничениями, которые затрагивают ряд европейских чиновников.



Ранее в шведском МИД с сожалением прокомментировали решение о введении санкций. Иностранные дипломаты отмечали, что действия российского руководства способны ухудшить отношения с Брюсселем. Представители официального Стокгольма также назвали ограничения, объявленные Москвой, произвольными и необоснованными.



Накануне, 30 апреля, в МИД России назвали граждан стран, входящих в Евросоюз, на которых распространяется действие ограничений. Лицам, попавшим в список, ограничен въезд на территорию РФ. Под влияние ответных санкций попали, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли и руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах.



Автор: Злата Богатова

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