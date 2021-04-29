|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на Украину
29.4.2021 22:04
Фото: smi2.net
В Европарламенте утвердили резолюцию, которая содержит призыв к отключению России от SWIFT и санкциях против "Северного потока — 2", "Росатома" и "русских олигархов". Эти и другие меры рекомендуется применить в отношении Москвы, если произойдет российское "вторжение на Украину", сообщает "Интерфакс".
Как и все другие резолюции Европарламента, которые касаются вопросов внешней политики и политики безопасности, этот документ носит исключительно рекомендательный характер. Вместе с тем, он способен оказать заметное влияние на различные структуры ЕС и правительства некоторых государств, входящих в сообщество.
В случае начала конфликта с Украиной руководство Евросоюза и всех его членов призвали к немедленному приостановлению импорта российских нефти и газа, а также исключению РФ из платежной системы SWIFT. Предлагается также блокировать активы в Европе олигархов, которые близки к Кремлю, закрыв им въезд на территорию ЕС.
Авторы документа указали , что необходимо привлечь к ответственности "российских официальных лиц", причастных к военным преступлениям, которые были совершены на территории Украины. Они должны предстать перед международным уголовным правосудием, отмечается в документе.
Резолюция также содержит требование освободить Алексея Навального и тех, кто был задержан за поддержку оппозиционера. Авторы резолюции при этом выразили осуждение в связи с действиями России по "дестабилизации и запугиванию" государств, входящих в ЕС. Москву призвали к прекращению такой политики, привлечению к ответственности организаторов взрывов во Врбетице в 2014 году с последующей выплатой компенсаций родственникам погибших.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|