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Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на Украину


29.4.2021 22:04
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на УкраинуФото: smi2.net

В Европарламенте утвердили резолюцию, которая содержит призыв к отключению России от SWIFT и санкциях против "Северного потока — 2", "Росатома" и "русских олигархов". Эти и другие меры рекомендуется применить в отношении Москвы, если произойдет российское "вторжение на Украину", сообщает "Интерфакс".

Как и все другие резолюции Европарламента, которые касаются вопросов внешней политики и политики безопасности, этот документ носит исключительно рекомендательный характер. Вместе с тем, он способен оказать заметное влияние на различные структуры ЕС и правительства некоторых государств, входящих в сообщество.

В случае начала конфликта с Украиной руководство Евросоюза и всех его членов призвали к немедленному приостановлению импорта российских нефти и газа, а также исключению РФ из платежной системы SWIFT. Предлагается также блокировать активы в Европе олигархов, которые близки к Кремлю, закрыв им въезд на территорию ЕС.

Авторы документа указали , что необходимо привлечь к ответственности "российских официальных лиц", причастных к военным преступлениям, которые были совершены на территории Украины. Они должны предстать перед международным уголовным правосудием, отмечается в документе.

Резолюция также содержит требование освободить Алексея Навального и тех, кто был задержан за поддержку оппозиционера. Авторы резолюции при этом выразили осуждение в связи с действиями России по "дестабилизации и запугиванию" государств, входящих в ЕС. Москву призвали к прекращению такой политики, привлечению к ответственности организаторов взрывов во Врбетице в 2014 году с последующей выплатой компенсаций родственникам погибших.

Автор: Злата Богатова

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