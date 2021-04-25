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Lenovo возобновит продажи смартфонов в России
25.4.2021 11:50
Фото: vk.com
Руководство китайской корпорации Lenovo намерено возобновить официальные поставки смартфонов в Россию.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на руководителя мобильного подразделения Lenovo в РФ Александра Романюка.
Представитель компании пояснил, что сейчас "на рынке происходит очень много изменений". В результате руководство корпорации, учитывая потенциал для продаж своей продукции, приняло решение о возобновлении поставок в РФ смартфонов Lenovo.
Предполагается, что новые разработки Lenovo окажутся особенно интересны для тех, кто уже использует ноутбуки, компьютеры и другие устройства этой компании. Кроме того, в Lenovo хотят сделать ставку на корпоративный сегмент.
Компания Lenovo перестала поставлять свои смартфоны в РФ в 2017 году. В тот момент представители корпорации связывали это решение с намерениями сосредоточиться на продвижении бренда Motorola, который был куплен за несколько лет до этого.
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