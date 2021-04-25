ИнтерНовости - новости в стране и мире
Российские химики разработали капсулы для лекарств в форме пельменей
Российские химики разработали капсулы для лекарств в форме пельменей
Lenovo возобновит продажи смартфонов в России
Lenovo возобновит продажи смартфонов в России
В США умер сотрудничавший с Тупаком рэпер Shock G
В США умер сотрудничавший с Тупаком рэпер Shock G
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Школьные учебники по истории проверят после критики ПутинаШкольные учебники по истории проверят после критики Путина
Земан: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во ВрбетицеЗеман: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во Врбетице
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в МосквеСМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
В Багдаде до 28 человек возросло число жертв взрыва в больницеВ Багдаде до 28 человек возросло число жертв взрыва в больнице
Lenovo возобновит продажи смартфонов в РоссииLenovo возобновит продажи смартфонов в России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Lenovo возобновит продажи смартфонов в России


25.4.2021 11:50
Lenovo возобновит продажи смартфонов в РоссииФото: vk.com

Руководство китайской корпорации Lenovo намерено возобновить официальные поставки смартфонов в Россию.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на руководителя мобильного подразделения Lenovo в РФ Александра Романюка.

Представитель компании пояснил, что сейчас "на рынке происходит очень много изменений". В результате руководство корпорации, учитывая потенциал для продаж своей продукции, приняло решение о возобновлении поставок в РФ смартфонов Lenovo.

Предполагается, что новые разработки Lenovo окажутся особенно интересны для тех, кто уже использует ноутбуки, компьютеры и другие устройства этой компании. Кроме того, в Lenovo хотят сделать ставку на корпоративный сегмент.

Компания Lenovo перестала поставлять свои смартфоны в РФ в 2017 году. В тот момент представители корпорации связывали это решение с намерениями сосредоточиться на продвижении бренда Motorola, который был куплен за несколько лет до этого.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Абэ снова посетил храм Ясукуни — символ японского милитаризмаАбэ снова посетил храм Ясукуни — символ японского милитаризма
В США умер сотрудничавший с Тупаком рэпер Shock GВ США умер сотрудничавший с Тупаком рэпер Shock G
Президент Чада скончался от ранений, полученных в боюПрезидент Чада скончался от ранений, полученных в бою
Житель Удмуртии застрелил в магазине бывшую сожительницуЖитель Удмуртии застрелил в магазине бывшую сожительницу
Литва из солидарности с Чехией высылает российских дипломатовЛитва из солидарности с Чехией высылает российских дипломатов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru