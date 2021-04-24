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Премьер Армении заявил, что подает в отставку
11:11
Фото: caviral.com
По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, он подает в отставку для организации внеочередных парламентских выборов.
Политик заверил, что намерен выполнить любое желание сограждан — остаться на посту главы правительства или в установленном порядке передать власть.
Обращение к народу Армении, в котором премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что подал в отставку, появилось в Facebook политика. По его словам, его действия обусловлены необходимостью "реализации конституционных положений и роспуска парламента" (цитата по "Sputnik Армения").
Обязанности главы правительства Пашинян продолжит исполнять вплоть до внеочередных парламентских выборов. Политик будет участвовать в них в качестве кандидата от правящей партии. По словам Пашиняна, в случае, если народ решит, что он должен оставить свой пост, желание граждан будет выполнено. Политик подчеркнул, что выполнит желание народа и в том случае, если он решит оставить его на посту премьера.
Согласно действующему законодательству Армении, после отставки премьера у фракций парламента есть семь дней на выдвижение кандидатов на этот пост. Национальное собрание одобряет премьера большинством голосов от общего количества депутатов.
В случае, если спустя неделю премьер не избран, после голосования должны состояться новые выборы премьер-министра. Участвовать в них могут кандидаты, которые были выдвинуты по меньшей мере третью от общего количества депутатов. Если и в этом случае премьера не избирает большинство, Национальное собрание должно быть распущено в силу права.
Накануне состоялся телефонный разговор, в ходе которого российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщала пресс-служба Кремля, собеседники, в частности, констатировали стабилизацию обстановки в регионе, которой удалось достичь благодаря усилиям российских миротворцев.
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