Послу РФ вручили ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Колумбии

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08:27

Фото: nikolaev.ua



Главе российской дипмиссии в Боготе вручили ноту из-за инцидента с нарушением воздушного пространства Колумбии.



Власти южноамериканской республики выразили Николаю Тавдумадзе решительный протест после происшествия с самолетом Ил-96−400ВПУ и потребовали прекращения нарушений.



В МИД Колумбии вручили послу РФ в Боготе Николаю Тавдумадзе ноту протеста. Как сообщила в своем Twitter глава иностранного внешнеполитического ведомства Клаудия Блум, власти республики отреагировали на действия российского самолета, позволившего себе нарушить чужое воздушное пространство.



Министр иностранных дел Колумбии отметила, что ее ведомство направило Тавдумадзе ноту от имени правительства страны. Представительница официальной Боготы пояснила, что руководство южноамериканской республики выражает энергичный протест из-за инцидента, зафиксированного накануне, 19 апреля.



Блум отметила, что ранее российские самолеты уже не раз "не выполняли условия", которые определены в выданных колумбийскими властями разрешениях. В результате было принято решение проинформировать посла Тавдумадзе о важности оперативного ответа от правительства РФ. Министр также добавила, что Боготе нужны гарантии прекращения подобных нарушений, назвав их "серьезными и систематическими".



Ранее в Боготе сделали заявление о том, что истребители KFIR ВВС страны поднимались в целях перехвата самолета Ил-96−400ВПУ. Российское воздушное судно якобы нарушило воздушное пространство Колумбии, указывалось в официальном сообщении властей этого южноамериканского государства.



Автор: Злата Богатова

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