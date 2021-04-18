ИнтерНовости - новости в стране и мире
Экс-кандидат в мэры Новосибирска арестован по делу о мошенничестве
Экс-кандидат в мэры Новосибирска арестован по делу о мошенничестве
В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов
В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов
С одиночеством во время пандемии поможет справиться цифровой двойник Эйнштейна
С одиночеством во время пандемии поможет справиться цифровой двойник Эйнштейна
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Послу РФ вручили ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства КолумбииПослу РФ вручили ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Колумбии
ФБК анонсировал новый митинг в поддержку НавальногоФБК анонсировал новый митинг в поддержку Навального
Москва высылает 20 чешских дипломатовМосква высылает 20 чешских дипломатов
В Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения ЛукашенкоВ Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения Лукашенко
В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсовВ Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Послу РФ вручили ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Колумбии


08:27
Послу РФ вручили ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства КолумбииФото: nikolaev.ua

Главе российской дипмиссии в Боготе вручили ноту из-за инцидента с нарушением воздушного пространства Колумбии.

Власти южноамериканской республики выразили Николаю Тавдумадзе решительный протест после происшествия с самолетом Ил-96−400ВПУ и потребовали прекращения нарушений.

В МИД Колумбии вручили послу РФ в Боготе Николаю Тавдумадзе ноту протеста. Как сообщила в своем Twitter глава иностранного внешнеполитического ведомства Клаудия Блум, власти республики отреагировали на действия российского самолета, позволившего себе нарушить чужое воздушное пространство.

Министр иностранных дел Колумбии отметила, что ее ведомство направило Тавдумадзе ноту от имени правительства страны. Представительница официальной Боготы пояснила, что руководство южноамериканской республики выражает энергичный протест из-за инцидента, зафиксированного накануне, 19 апреля.

Блум отметила, что ранее российские самолеты уже не раз "не выполняли условия", которые определены в выданных колумбийскими властями разрешениях. В результате было принято решение проинформировать посла Тавдумадзе о важности оперативного ответа от правительства РФ. Министр также добавила, что Боготе нужны гарантии прекращения подобных нарушений, назвав их "серьезными и систематическими".

Ранее в Боготе сделали заявление о том, что истребители KFIR ВВС страны поднимались в целях перехвата самолета Ил-96−400ВПУ. Российское воздушное судно якобы нарушило воздушное пространство Колумбии, указывалось в официальном сообщении властей этого южноамериканского государства.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Пекине двое пожарных стали жертвами взрыва на электростанцииВ Пекине двое пожарных стали жертвами взрыва на электростанции
Лукашенко сообщил о предотвращенном покушении на него и его детейЛукашенко сообщил о предотвращенном покушении на него и его детей
Путин и Байден провели телефонный разговорПутин и Байден провели телефонный разговор
ФБК анонсировал новый митинг в поддержку НавальногоФБК анонсировал новый митинг в поддержку Навального
Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZenecaВо Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru