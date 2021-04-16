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Консула Украины задержали в Петербурге
12:34
Фото: newstes.ru
В Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ задержан консул Украины Александр Сосонюк, передают российские СМИ.
Иностранного дипломата заподозрили в намерении получить доступ к закрытым сведениям из баз данных правоохранительных органов и спецслужб.
Как информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, высокопоставленный украинский дипломат был задержан в Петербурге накануне, 16 апреля. Украинский консул в тот момент бы на встрече с гражданином РФ. Согласно оперативным данным, иностранный дипломат рассчитывая на получение сведений закрытого характера. Речь шла о материалах из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
Представители ЦОС пояснили, что подобные действия Александра Сосонюка не могут быть совместимы с дипломатическим статусом и носят выраженный "враждебный характер" по отношению к нашему государству.
По данным ряда источников, сейчас Сосонюк уже отпущен. Предполагается, что в ближайшее время российские власти выдворят иностранного консула из страны.
В Киеве, отреагировав на события в Петербурге, заявили о некой ответной реакции. В МИД Украины сообщают, что решается вопрос о возвращении консула в Петербурге на родину. К настоящему времени дипломат уже был отпущен.
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