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Консула Украины задержали в Петербурге


12:34
Консула Украины задержали в ПетербургеФото: newstes.ru

В Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ задержан консул Украины Александр Сосонюк, передают российские СМИ.

Иностранного дипломата заподозрили в намерении получить доступ к закрытым сведениям из баз данных правоохранительных органов и спецслужб.

Как информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, высокопоставленный украинский дипломат был задержан в Петербурге накануне, 16 апреля. Украинский консул в тот момент бы на встрече с гражданином РФ. Согласно оперативным данным, иностранный дипломат рассчитывая на получение сведений закрытого характера. Речь шла о материалах из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Представители ЦОС пояснили, что подобные действия Александра Сосонюка не могут быть совместимы с дипломатическим статусом и носят выраженный "враждебный характер" по отношению к нашему государству.

По данным ряда источников, сейчас Сосонюк уже отпущен. Предполагается, что в ближайшее время российские власти выдворят иностранного консула из страны.

В Киеве, отреагировав на события в Петербурге, заявили о некой ответной реакции. В МИД Украины сообщают, что решается вопрос о возвращении консула в Петербурге на родину. К настоящему времени дипломат уже был отпущен.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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