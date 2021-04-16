Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Консула Украины задержали в Петербурге

12:34

Фото: newstes.ru



В Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ задержан консул Украины Александр Сосонюк, передают российские СМИ.



Иностранного дипломата заподозрили в намерении получить доступ к закрытым сведениям из баз данных правоохранительных органов и спецслужб.



Как информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, высокопоставленный украинский дипломат был задержан в Петербурге накануне, 16 апреля. Украинский консул в тот момент бы на встрече с гражданином РФ. Согласно оперативным данным, иностранный дипломат рассчитывая на получение сведений закрытого характера. Речь шла о материалах из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.



Представители ЦОС пояснили, что подобные действия Александра Сосонюка не могут быть совместимы с дипломатическим статусом и носят выраженный "враждебный характер" по отношению к нашему государству.



По данным ряда источников, сейчас Сосонюк уже отпущен. Предполагается, что в ближайшее время российские власти выдворят иностранного консула из страны.



В Киеве, отреагировав на события в Петербурге, заявили о некой ответной реакции. В МИД Украины сообщают, что решается вопрос о возвращении консула в Петербурге на родину. К настоящему времени дипломат уже был отпущен.



Автор: Злата Богатова

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