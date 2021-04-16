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Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе
16.4.2021 12:20
Фото: aljoumhouria.com
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала с воздуха несколько военных объектов ХАМАС, которые располагались в пределах сектора Газа.
Удар был нанесен минувшей ночью, уточняется сегодня в официальном Twitter ВС страны.
Как сообщили представители израильской армии, удары с воздуха были осуществлены боевыми вертолетами и истребителями. Они атаковали объект, связанный с производством вооружения ХАМАС, предназначавшийся для контрабанды оружия тоннель и военный пост.
В официальном заявлении указано, что атака представляла собой ответ на вчерашний ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа.
Ранее пресс-служба израильского военного ведомства сообщила о ракете, выпущенной палестинцами. Официальное заявление было сделано через несколько минут срабатывания сирен воздушной тревоги в городе Сдерот.
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