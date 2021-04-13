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Путин и Байден провели телефонный разговор
13.4.2021 18:35
Фото: vk.com
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе состоявшейся сегодня телефонной беседы предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу. Как заявил американский лидер, переговоры можно провести на территории третьей страны уже в ближайшее время.
Глава США Джо Байден сегодня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как информирует пресс-служба Белого дома в официальном заявлении, лидеры двух государств успели затронуть широкий круг вопросов. В частности, они говорили на темы, касающиеся стратегической стабильности и перспектив выстраивать дальнейший диалог.
В сообщении Белого дома, которое было опубликовано по итогам сегодняшнего разговора, указано, что диалог между Вашингтоном и Москвой должен быть связан с обсуждениями контроля над вооружениями и "новых проблем в сфере безопасности".
Американский президент также озвучил предложение организовать саммит на территории третьей страны. По словам Байдена, встреча могла бы состояться уже в ближайшее время.
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