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Путин и Байден провели телефонный разговор


13.4.2021 18:35
Путин и Байден провели телефонный разговорФото: vk.com

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе состоявшейся сегодня телефонной беседы предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу. Как заявил американский лидер, переговоры можно провести на территории третьей страны уже в ближайшее время.

Глава США Джо Байден сегодня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как информирует пресс-служба Белого дома в официальном заявлении, лидеры двух государств успели затронуть широкий круг вопросов. В частности, они говорили на темы, касающиеся стратегической стабильности и перспектив выстраивать дальнейший диалог.

В сообщении Белого дома, которое было опубликовано по итогам сегодняшнего разговора, указано, что диалог между Вашингтоном и Москвой должен быть связан с обсуждениями контроля над вооружениями и "новых проблем в сфере безопасности".

Американский президент также озвучил предложение организовать саммит на территории третьей страны. По словам Байдена, встреча могла бы состояться уже в ближайшее время.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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