Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В КНДР из-за сложной обстановки закрываются иностранные посольства

1.4.2021 18:01

Фото: mixnews.lv



Дипмиссии двенадцати стран прекратили деятельность в столице Северной Кореи по причине сложной обстановки, сложившейся в этой стране в последнее время.



О текущей ситуации посольство РФ в Пхеньяне рассказало в своем Facebook.



В Пхеньяне сейчас продолжают действовать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, введенные властями из-за необходимости бороться с распространением коронавируса. В столице Северной Кореи при этом сохраняется острый дефицит самых нужных товаров, в том числе, лекарственных средств, указано в сообщении российских дипломатов. Кроме того, сложно получить квалифицированную медицинскую помощь, когда возникают проблемы со здоровьем.



Отмечается, что уже закрыли двери британская, германская, итальянская, польская и французская дипмиссии, а также представительства целого ряда других государств. Пхеньян покинули и иностранные представители международных гуманитарных организаций.



Свои страны в столице КНДР в данный момент представляют лишь девять послов и четыре временных поверенных в делах, отмечает российское посольство в Пхеньяне. Персонал большинства представительств, которые пока еще функционируют в столице Северной Кореи, сокращен до минимума.



Напомним, в конце февраля российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину. Кадры, на которых запечатлено это необычное путешествие, появились в Telegram-канале МИД РФ. Россиянам пришлось преодолевать часть пути таким способом из-за приостановленного железнодорожного сообщения. Обычные поезда все еще не ходят из-за продолжающейся пандемии коронавируса.



Автор: Злата Богатова

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