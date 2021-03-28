Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пашинян назвал сроки ухода с поста премьера Армении

28.3.2021 17:10

Фото: caviral.com



Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен покинуть пост в апреле перед внеочередными парламентскими выборами.



Вместе с тем, он рассчитывает, что будет сохранять статус и.о. главы кабмина.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал у себя в Facebook видеоматериал, записанный во время встречи с жителями села Арагац. На этих кадрах политик заявляет о том, что уже в апреле собирается подать в отставку. Пашинян при этом подчеркивает, что оставит пост премьера, "не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы". По его словам, в этот период он продолжит оставаться и.о. премьер-министра.



Обратившись к согражданам, Пашинян заверил, что будет служить стране еще лучше, чем раньше, если его поддержат избиратели. В случае, если жители Армении будут настроены против, он готов передать власть.



Предполагается, что выборы в Армении состоятся 20 июня. Согласно действующим законам Армении, законодательное собрание после выборов назовет нового премьер-министра. В случае, если по итогам двух туров ни один кандидат не сможет набрать нужное число голосов, парламент самораспустится.



В ноябре прошлого года в стране начался политический кризис. Подписав соглашение о перемирии с Баку, Ереван передал Азербайджану ряд районов Нагорного Карабаха. Договоренности вызвали резкое недовольство противников Пашиняна и оппозиции, которые обвинили его в капитуляции и предательстве собственного народа.



Автор: Злата Богатова

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