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Украинский министр пригрозил депортировать россиян, переехавших в Крым


19:50
Украинский министр пригрозил депортировать россиян, переехавших в КрымФото: vk.com

В случае, если на Крымский полуостров не вернутся украинские власти, из региона депортируют россиян, переехавших туда не через украинские пункты пропуска. С таким заявлением выступил украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В интервью каналу "Дом" представитель официального Киева заявил, что выдворению подлежат все, кто оказался в Крыму "непонятным" путем. По словам Алексея Резникова, все эти люди должны считаться нарушителями законодательства, регулирующего правила пересечения госграницы Украины.

Россиян, которые переехали на полуостров, Резников при этом назвал "пособниками преступления", совершенного властями РФ.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум по вопросу воссоединения с Российской Федерацией, участниками которого стали свыше 80% граждан, имевших право голоса. В результате за воссоединение проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%. Учитывая результаты, уже спустя несколько дней глава российского государства Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. 21 марта этот документ прошел ратификацию в Федеральном Собрании.

Невзирая на более чем убедительные итоги референдума, во время которого крымчане выразили свою волю, украинские власти упорно отказываются признавать полуостров законной частью РФ и периодически строят планы о том, как его вернуть под контроль Киева.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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