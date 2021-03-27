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В Иране посоветовали ЕС «отрастить позвоночник»
27.3.2021 11:08
Фото: news.ru
Власти Соединенных Штатов продолжают принудительное обращение в отношении других государств, заявили в МИД Ирана.
Официальный представитель ведомства оставил в своем твиттере саркастическую запись о взаимодействии Вашингтона и Брюсселя, назвав его европейским медовым месяцем.
По словам Саида Хатибзаде, ему не хотелось бы "прерывать чей-либо медовый месяц". Однако сейчас становится очевидным, что Соединенные Штаты намерены продолжать "дипломатию в стиле Помпео", демонстрируя "высокомерное отношение" к другим ггосударствам и народам. Подобная ситуация, вероятно, сохранится надолго, отметил представитель официального Тегерана. По его словам, такая политика началась не с Дональда Трампа и вряд ли "закончится после него".
Прокомментировав действия Вашингтона, Саид Хатибзаде дал Евросообществу "дружеский совет" наконец отрастить позвоночник. Дипломат пояснил, что "медовый месяц ЕС — Байден" уже демонстрирует брутальное поведение Соединенных Штатов "в отношениях с другими нациями", и это не может не вызывать тревогу.
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