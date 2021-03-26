Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин сообщил, как в Латвии его бывшего коллегу не смогли спасти от COVID-19

26.3.2021 19:41

Фото: smi2.net



Глава РФ Владимир Путин сообщил о смерти его бывшего коллеги в Латвии. Местным врачам не удалось спасти пациента, зараженного коронавирусом, пояснил российский лидер.



Как рассказал президент, в главном инфекционном центре этой балтийской страны имелась лишь устаревшая аппаратура.



По словам президента РФ, в главном центре Латвии, куда попал его давний знакомый, имелась лишь устаревшая техника. Аппаратура не могла установить реальный уровень поражения легких. В результате экс-коллега Владимира Путина умер, хотя латвийской стороне предлагалось вывезти этого пациента на лечение в Россию.



Глава РФ высказался об этом в ходе сегодняшнего заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Участники встречи обсуждали медицину, и российский президент рассказал о происшествии, которое задело лично его - смерти хорошего знакомого, прожившего всю жизнь в Латвии.



Путин пояснил, что когда его бывший коллега заразился ковидом, его пытались лечить в главном инфекционном центре Латвии. Однако там не только отсутствовал аппарат МРТ, но и наблюдался дефицит медикаментов. В результате пациент скончался. Российский президент подчеркнул, что случившееся может указывать на состояние системы здравоохранения в некоторых государствах.



Автор: Злата Богатова

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