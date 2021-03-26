Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посол Италии просит вывести пармезан из-под российских санкций

26.3.2021 15:24

Фото: art-povar.ru



Итальянский сыр пармезан ошибочно был включен в список продуктов, попавших под российские контрсанкции.



С таким заявлением выступил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.



Иностранный дипломат в интервью Forbes пояснил, что в Италии сейчас понимают необходимость контрсанкций, которые представляют собой симметричный ответ на ограничения, вводившиеся против РФ. Итальянская сторона не настаивает на отмене ограничений, отметил Паскуале Терраччано.



Вместе с тем, в состав пармезана не входит лактоза, и потому сыр не может считаться свежим продуктом, на которые распространяется действие санкций. Дипломат сказал, что в Италии надеются на то, что "техническая ошибка" может быть исправлена.



Терраччано также добавил, что отмену ограничений на ввоз пармезана можно была бы рассматривать как позитивный жест Москвы по отношению к Риму. Италия, несмотря на международную обстановку, всегда оставалась дружественной России, заявил посол.



В августе 2014 года в России начал действовать запрет на ввоз ряда видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. Речь шла о государствах, власти которых до этого объявили антироссийские ограничения. После того, как были введены ответные санкции, в РФ перестали ввозить, в частности, сыры и другую молочную продукцию.



Автор: Злата Богатова

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