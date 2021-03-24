Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Макрон заявил о «российских силах» в Ливии

24.3.2021 21:01

Фото: tiroz.org



Глава французского государства Эммануэль Макрон заявил о присутствии в Ливии российских военных.



По словам иностранного лидера, они продолжают принимать участие в боевых действиях на территории этой страны.



Президент Франции сделал заявление о присутствии российских военнослужащих в Ливии в Париже, где проходила официальная встреча с представителями новой исполнительной власти этого северо-африканского государства.



Участниками переговоров с Эммануэлем Макроном стали глава Президентского совета Ливии Мухамме аль-Менфи и его заместитель Муса аль-Кони. По итогам встречи французский лидер заявил, что территорию Ливии должны как можно быстрее покинуть все иностранные военные, включая подразделения российских и турецких ВС.



Представители официальной Москвы в прошлом уже не раз сообщали о том, что в Ливии сейчас нет российского военного контингента. В данный момент в стране остаются лишь турецкие военнослужащие.



Автор: Злата Богатова

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