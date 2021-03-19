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Госдеп обвинили во вмешательстве во внутренние дела Турции
19.3.2021 07:02
Фото: worldenergynews.gr
В Анкаре отреагировали на заявление пресс-секретаря Госдепартамента Соединенных Штатов Неда Прайса, передает турецкое информагентство Hürriyet.
Как заявили в министерстве иностранных дел Турции, Вашингтон пытается "вмешаться во внутренние дела других стран".
Прокомментировав заявление представителя американского Госдепа, турецкие дипломаты призывали руководство США "уважать судебные процессы независимых судов". В заявлении МИД Турции подчеркивается, что подобные заявления о событиях в их парламенте "несовместимы с принципом правового государства".
Дипломаты пояснили, что полномочия Омара Гергерлиоглу были ограничены после соответствующего уведомления генерального совета. Все происходило согласно Конституции и внутреннему уставу парламента Турции, подчеркивается в заявлении. Судебный процесс, отметили представители МИД, проходил строго в рамках правовых норм.
Ранее пресс-секретарь американского внешнеполитического министерства Нед Прайс заявил, что руководство Соединенных Штатов внимательно следит за событиями в Турции. Представитель Госдепа при этом назвал "тревожными мерами" решение о сокращении полномочий депутата Омара Гергерлиоглу, являющегося лидером оппозиционной Народной демократической партией.
Гергерлиоглу обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК) и организациями, которые с ней взаимодействуют. Согласно действующему турецкому законодательству, РПК ранее была официально признана террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.
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