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РБК: Самая дешевая рыба может подорожать


05:55
РБК: Самая дешевая рыба может подорожатьФото: smi2.net

Рыболовные компании Дальнего Востока предупреждают о возможных "крупномасштабных сбоях" в добыче сардины иваси, которые в дальнейшем способны повлечь за собой ощутимое подорожание продукта.

Об этом передает РБК, цитируя обращение руководителя "Софко" и "Тралфлота" Владимира Рекасова, которое адресовано вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Как стало известно, рыбаки информируют о вероятном росте стоимости дешевых сортов рыбы из-за "крупномасштабных сбоев". Такое развитие ситуации предсказал глава дальневосточных компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимир Рекасов, направивший обращение вице-премьеру Виктории Абрамченко. Как передает РБК, представитель вице-премьера, подтвердив поступление письма, пояснила, что его направят в профильные ведомства в целях дальнейшей проработки сведений.

В документе указывается, что сложности в обозримом будущем могут возникнуть по причине новых таможенных требований, которые связаны с т.н. незаходными судами. Речь идет об объектах, построенных или купленных за рубежом, которые обслуживаются в портах за пределами РФ. Вести добычу рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне РФ они смогут лишь после прохождения процедуры таможенного декларирования.

По словам Рекасова, рыбодобытчики вполне могут отказаться от ловли иваси вследствие возросших затрат на растаможивание траулеров. В результате цены на целый ряд видов рыбы и соответствующей продукции могут заметно увеличиться.

"Софко" и "Тралфлот" располагает тремя такими супертраулереми - "Ерофей", "Петр I" и "Сергей Бочкарев". Их построили в 1990-е годы в Испании, а позднее переоборудовали и модернизировали в РФ. По данным Рекасова, эти суда являются сейчас наиболее высокопроизводительными в мире. Ежегодно каждый из указанных супертраулеров способен добывать более 80 тыс. т водных биоресурсов. При этом порядка 50% добычи составляют сардина иваси и скумбрия.

На сегодняшний день сардину иваси можно считать наиболее дешевой рыбой в РФ. Стоимость килограмма этого виде продукции с доставкой до порта Владивосток  составляет порядка сорока пяти рублей. Цена на килограмм тихоокеанской сельди сохраняется на уровне шестидесяти пяти рублей.

Описав возможные риски, Рекасов обратился к Абрамченко с просьбой поддержать предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников об увеличении переходного периода на срок до 1 января 2024 года. В результате этого можно будет избежать значительного сокращения объема поставок сардины иваси на внутренний рынок РФ, указано в тексте письма.

Автор: Злата Богатова

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