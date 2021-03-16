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МИД РФ выразил протест после инцидента в Киеве
15:39
Фото: vk.com
Посольство РФ в Киеве
В МИД России вызван временный поверенный в делах Украины Василий Покотило, передает ТАСС.
Российские власти выразили представителю официального Киева решительный протест после состоявшейся наканунепровокационной акции, направленной против сотрудников дипмиссии РФ.
Отечественное внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест вызванному сегодня в МИД временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило. По данным российского министерства, после случившегося ноту в дипломатическое ведомство Украины уже направило посольство РФ в Киеве.
Представители официальной Москвы обратились к киевским властям с требованием найти организаторов провокационной акции, чтобы в последующем они были привлечены к ответственности. Кроме того, украинская сторона должна обеспечивать личную безопасность и неприкосновенность российских дипломатов на своей территории, подчеркнули в МИД РФ.
Ранее в украинских СМИ появились сообщения об инциденте, случившемся в ночь на 16 марта. Группа неизвестных решила "отметить" годовщину референдума о воссоединении Крымского полуострова с РФ, проходившего семь лет назад. Украинские радикалы вывесили плакаты оскорбительного содержания около мест, где работают и проживают сотрудники дипмиссии РФ.
На этих изображениях российские дипломаты делали "признания" о принадлежности полуострова: "Крым - это Украина". Злоумышленники также обклеивали служебные автомобили дипмиссии изображениями Тризуба.
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