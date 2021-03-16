Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МИД РФ выразил протест после инцидента в Киеве

15:39

Фото: vk.com

Посольство РФ в Киеве



В МИД России вызван временный поверенный в делах Украины Василий Покотило , передает ТАСС.



Российские власти выразили представителю официального Киева решительный протест после состоявшейся наканунепровокационной акции, направленной против сотрудников дипмиссии РФ.



Отечественное внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест вызванному сегодня в МИД временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило . По данным российского министерства, после случившегося ноту в дипломатическое ведомство Украины уже направило посольство РФ в Киеве.



Представители официальной Москвы обратились к киевским властям с требованием найти организаторов провокационной акции, чтобы в последующем они были привлечены к ответственности. Кроме того, украинская сторона должна обеспечивать личную безопасность и неприкосновенность российских дипломатов на своей территории, подчеркнули в МИД РФ.



Ранее в украинских СМИ появились сообщения об инциденте, случившемся в ночь на 16 марта. Группа неизвестных решила "отметить" годовщину референдума о воссоединении Крымского полуострова с РФ, проходившего семь лет назад. Украинские радикалы вывесили плакаты оскорбительного содержания около мест, где работают и проживают сотрудники дипмиссии РФ.



На этих изображениях российские дипломаты делали "признания" о принадлежности полуострова: "Крым - это Украина". Злоумышленники также обклеивали служебные автомобили дипмиссии изображениями Тризуба .



Автор: Злата Богатова

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