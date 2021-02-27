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План по созданию запасов бензина российские нефтяники выполнили на 97%
05:04
Фото: irk.today
Российским нефтяникам удалось на 97% выполнить план по формированию запасов бензина, предусмотренный поручением правительства РФ.
По состоянию на середину марта имеется объем 1,55 млн тонн.
К настоящему времени российские нефтяники на 97% смогли выполнить план по созданию запасов бензина, указано в комментарии Минэнерго России к отчету Счетной палаты. По данным ведомства, по состоянию на середину марта отечественные производители товарного бензина сформировали объем 1,55 млн тонн.
План, который предусмотрен российским правительством, предполагает к маю этого года увеличить запасы бензина до объема 1,6 млн тонн, чтобы не допустить повышения стоимости топлива.
Ранее Счетная палата (СП) предупредила о возможном новом топливном кризисе. Как указывается в годовом отчете, который цитирует РБК, в России возник риск повторения ситуации 2018 года, когда рост цен на топливо спровоцировал социальную напряженность.
Вероятность повышения стоимости топлива СП назвала одной из "укрупненных проблем" аудита в минувшем году. Ведомство при этом напомнило, что весной 2018-го на фоне роста мировых цен на нефть резко увеличились цены на бензин. В результате правительство приняло меры в целях стабилизации обстановки на внутреннем рынке.
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