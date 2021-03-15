Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Депутат бундестага назвал условие признания Крыма российским

06:02

Фото: smi2.net



В странах Запада Крымский полуостров признают российским лишь при условии смены политических элит, считает депутат бундестага Вальдемар Гердт.



Представитель партии "Альтернатива для Германии" поделился мнением по этому вопросу в беседе с РИА Новости.



Как заявил депутат немецкого парламента (Бундестага) Вальдемар Гердт, для признания Крымского полуострова частью России необходима смена политических элит в западных странах. Пока же власти этих государств не могут согласиться с принадлежностью Крыма, ведь иначе они будут вынуждены отказаться от планов расширения НАТО на восток.



По словам Гердта, попытки называть "полуостров аннексированной и оккупированной территорией" представляют собой чистого рода политическую спекуляцию. Политик при этом напомнил, как проводился референдум в Крыму. Депутат бундестага подчеркнул, что решение о воссоединении с Россией жители принимали в рамках международного права, оно является легитимным.



Депутат также отметил, что киевским властям сейчас нет никакого дела до крымчан. Если бы украинское руководство считало жителей полуострова своими согражданами, оно не отключало бы воду и не лишало пенсий. В Киеве сделали все, "чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины", констатировал Гердт.



Ранее бывший германский канцлер Герхард Шредер заявил о том, что ни один российский лидер не станет выводить Крым из состава страны. В интервью журналу Stern политик также напомнил о том, что полуостров частью российской территории, начиная с XVIII века.



В марте 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум по вопросу воссоединения с Российской Федерацией, участниками которого стали свыше 80% граждан, имевших право голоса. В результате за воссоединение проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%. Учитывая результаты, уже спустя несколько дней глава российского государства Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. 21 марта этот документ прошел ратификацию в Федеральном Собрании.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.3.2021 13:56 В Кремле ответили на заявление Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

В Кремле ответили на заявление Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии 15.3.2021 10:54 СМИ: Вашингтон занижает число американских военных в Афганистане

СМИ: Вашингтон занижает число американских военных в Афганистане 15.3.2021 06:04 Названы организаторы водной блокады Крыма

Названы организаторы водной блокады Крыма 14.3.2021 16:28 Зюганов предложил установить налог для «подозрительно богатых»

Зюганов предложил установить налог для «подозрительно богатых» 14.3.2021 14:21 СМИ: В Лондоне ведется расследование в отношении жены Асада