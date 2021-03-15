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Депутат бундестага назвал условие признания Крыма российским
06:02
Фото: smi2.net
В странах Запада Крымский полуостров признают российским лишь при условии смены политических элит, считает депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Представитель партии "Альтернатива для Германии" поделился мнением по этому вопросу в беседе с РИА Новости.
Как заявил депутат немецкого парламента (Бундестага) Вальдемар Гердт, для признания Крымского полуострова частью России необходима смена политических элит в западных странах. Пока же власти этих государств не могут согласиться с принадлежностью Крыма, ведь иначе они будут вынуждены отказаться от планов расширения НАТО на восток.
По словам Гердта, попытки называть "полуостров аннексированной и оккупированной территорией" представляют собой чистого рода политическую спекуляцию. Политик при этом напомнил, как проводился референдум в Крыму. Депутат бундестага подчеркнул, что решение о воссоединении с Россией жители принимали в рамках международного права, оно является легитимным.
Депутат также отметил, что киевским властям сейчас нет никакого дела до крымчан. Если бы украинское руководство считало жителей полуострова своими согражданами, оно не отключало бы воду и не лишало пенсий. В Киеве сделали все, "чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины", констатировал Гердт.
Ранее бывший германский канцлер Герхард Шредер заявил о том, что ни один российский лидер не станет выводить Крым из состава страны. В интервью журналу Stern политик также напомнил о том, что полуостров частью российской территории, начиная с XVIII века.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум по вопросу воссоединения с Российской Федерацией, участниками которого стали свыше 80% граждан, имевших право голоса. В результате за воссоединение проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%. Учитывая результаты, уже спустя несколько дней глава российского государства Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. 21 марта этот документ прошел ратификацию в Федеральном Собрании.
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