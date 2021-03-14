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В Кремле ответили на заявление Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии


13:56
В Кремле ответили на заявление Лукашенко об отсутствии друзей у БелоруссииФото: livejournal.com

Россия и Белоруссия являются братьями, а не друзьями, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы РФ высказался о недавнем заявлении белорусского лидера Александра Лукашенко об отсутствии у его государства друзей, сообщает РИА Новости.

По словам Дмитрия Пескова, в Москве исходят из того, что подобное высказывание Александра Лукашенко вряд ли относится к России. Учитывая, что страны в одном Союзном государстве, речь скорее идет о том, что "мы не друзья, а братья", пояснил официальный представитель Кремля.

Белорусский лидер общался с представителями СМИ в минувшую субботу, 13 марта, когда посещал праздник зимнего спорта "Минская лыжня — 2021". В частности, Александр Лукашенко высказал мнение о том, что на текущий момент у его государства нет никаких друзей в мире.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен назвал белорусского президента последним диктатором Европы. Представитель руководства Соединенных Штатов заговорил на эту тему во время вручения наград за гражданское мужество. Американское дипломатическое ведомство вручает их женщинам из различных стран мира каждый год. На этот раз в число лауреаток вошла остающаяся под арестом уже несколько месяцев белорусская оппозиционерка Мария Колесникова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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