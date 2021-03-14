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Названы организаторы водной блокады Крыма
06:04
Фото: livejournal.com
Ответственных за водную блокаду полуострова назвал глава парламента Крыма, передает РИА Новости.
По словам Владимира Константинова, к этому причастны три бывших крымских политика. Все они после 2014 года покинули регион.
Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, организаторами водной блокады полуострова являются трое политиков, которые ранее покинули регион. Речь идет об Андрее Сенченко, в прошлом являвшемся депутатом Верховной рады, и двух лидерах Меджлиса крымскотатарского народа (деятельность этой организации в РФ официально запрещена) - Мустафе Джемилеве и Рефате Чубарове.
Ответственность за случившееся также лежит на экс-главе Украины Петре Порошенко, с согласия которого все это было сделано, отметил Владимир Константинов. По его словам, действующий глава государства Владимир Зеленский сейчас продолжает "курс варварского отношения" к жителям Крыма.
Глава крымского парламента пояснил, что ущерб от блокады может исчисляться миллиардами, включая негативные последствия для экологии, обусловленные бездействием Северо-Крымского канала.
Ранее Константинов сообщал о намерениях руководства Крыма подать иск к Киеву из-за ущерба, который был причинен полуострову блокадой.
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