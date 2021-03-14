Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: В Лондоне ведется расследование в отношении жены Асада

14.3.2021 14:21

Фото: gosnovosti.com



В Великобритании начато расследование в отношении супруги сирийского президента Асмы Асад, передает The Sunday Times.



По данным газеты, жену главы государства заподозрили в подстрекательстве к террористической деятельности.



Расследование начато полицией Лондона после поступления обращений международной коллегии адвокатов Guernica 37. В двух сообщениях, направленных юристами в управление по борьбе с терроризмом, отмечалось, что Асма Асад в прошлом не раз публично выступала в поддержку ВС Сирии. Подобные заявления адвокаты расценили как подстрекательство к терроризму



Кроме того, юристы приводят доказательства влияния супруги Асада в правящем классе САР. Коллегия в своем заявлении представила результаты собственного разбирательства, которое продолжалось в течение нескольких месяцев, пишет газета.



Отмечается, что Асад вряд ли может появиться в суде. При этом остается неясным, намерены ли прокуроры продолжить разбирательство в заочном формате. Как отмечают авторы The Sunday Times, супруга сирийского лидера в будущем также могут лишиться британского подданства.



Родителями Асмы Асад являются сирийцы, проживавшие в момент ее рождения в Лондоне. В прошлом деятельность 45-летней супруги главы САР Башара Асада была связана с финансовой сферой. В частности, она была сотрудницей Deutsche Bank и офиса J.P. Morgan в Нью-Йорке. Осенью 2000 года Асма Асад возвратилась в Сирию, где вскоре стала женой президента.



Автор: Злата Богатова

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