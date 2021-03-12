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Politico: в «Атлантическом совете» из-за России разгорелась «война»
06:52
Фото: fraza.ua
"Война" из-за статьи, которая была посвящена России, началась среди сотрудников американского аналитического центра "Атлантический совет" при НАТО, пишет Politico. Материал был подготовлен двумя старшими экспертами Эммой Эшфорд и Мэтью Берроузом.
В статье, появившейся на портале Atlantic Council несколько дней назад, в частности, говорилось, что Вашингтону не следует уделять слишком большое внимание вопросам защиты прав человека в отношениях с Москвой. По мнению авторов публикации, демократизация в РФ совсем не обязательно будет на руку внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.
После выхода материала, который некоторые сочли "пророссийским", ряд научных сотрудников аналитического центра выступил с заявлением, указав, что публикация "не достигает своей цели". Кроме того, они пожелали выразить несогласие с выводами авторов.
В заявлении подчеркивалось, что материал основан на ложном предположении о независимости друг от друга прав человека и национальных интересов. По словам одного из сотрудников центра, подписавших текст, статья могла быть подготовлена под влиянием пожертвований, сделанных ранее миллиардером Чарльзом Кохом. Бизнесмен и филантроп выступает за менее активное вмешательство американских властей во внутренние дела других государств.
Однако другой источник опроверг это утверждение. Назвав заявление "возмутительным", он пояснил, что "Атлантический совет" не может принимать никаких пожертвований, которые бы обязывали его к "зависимой" деятельности.
Среди научных сотрудников организации также сформировалось мнение о том, что подобные публикации способны "подорвать доверие" к материалам, которые Atlantic Council готовит по вопросам, связанным с Россией.
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