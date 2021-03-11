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Глава Минздрава Словакии покидает пост из-за скандала со «Спутником V»


06:24
Глава Минздрава Словакии покидает пост из-за скандала со «Спутником V»Фото: wildrome.ru

В Словакии сняли с поста главу Минздрава Марека Крайчи по причине разногласий, возникших в связи с закупкой российской вакцины "Спутник V".

Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Игорь Матович.

Предполагается, что уход министра будет способствовать урегулированию правительственного кризиса, который возник из-за поставок в Словакию российской вакцины, передает Reuters.

По словам Марека Крайчи, его отставки потребовали две партии, входящие в коалицию. Они сделали отставку главы Минздрава "условием, при котором они останутся в правительстве". В сложившихся обстоятельствах он не видит смысла вести споры, заявил Крайчи, выступая на брифинге. Он также пояснил, что не держится за кресло министра.

В конце февраля премьер-министр Словакии Игорь Матович договорился о поставках в страну партии российской вакцины "Спутник V". Это соглашение было достигнуто им в обход партнеров по правящей коалиции. В результате они отреагировали на инициативу Матовича с недовольством. Одна из партий, которые входят в коалицию ("За людей"), начала угрожать выходом из состава, а другая ("Свобода и справедливость") потребовала провести перестановки в правительстве.

Решение правительства о приобретении российского препарата негативно оценила и президент Словакии. Как заявила Зузана Чапутова, она не будет пропагандировать применение вакцины от коронавируса, которая еще не получила разрешения к использованию от соответствующих структур Евросоюза.

Ранее власти Словакии не стали дожидаться официального одобрения регулятора Евросоюза и вслед за Венгрией зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V". По словам премьер-министра страны Игоря Матовича, в период с мая по июнь Словакия должна получить 2 млн доз средства, предназначенного для вакцинации от коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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