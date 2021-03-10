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В Киеве назвали «полной чушью» заявление КГБ Белоруссии о ввозе оружия
10.3.2021 18:43
Фото: gordonua.com
МИД Украины
Озвученные КГБ Белоруссии сведения о ввозе не территорию страны крупных партий оружия с Украины являются "полной чушью".
Такой комментарий оставил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
Пресс-секретарь высказался по поводу заявлений КГБ Белоруссии в своем Twitter. По словам Олега Николенко, представители официального Минска уже не раз озвучивали предположения о том, что в их страну ввозились огромные объемы вооружения с территории Украины.
Категорически опровергнув подобные утверждения, Николенко назвал их "заезженной мантрой" и призвал Минск перестать "пугать народ" внешними врагами.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о ввозе в страну больших партий вооружения. По его словам, оно доставлялось с территории Украины, чтобы в последующем дестабилизировать внутреннюю обстановку.
В интервью гостелевидению Белоруссии Тертель также рассказывал о планировавшихся терактах в отношении различных ведомственных объектов и официальных лиц. Глава КГБ заверил, что власти предпринимают все соответствующие меры в целях пресечения преступных действий. Тертель подчеркивал, что некоторые лица, готовившие преступления, "сотрудничают со спецслужбами иностранных государств".
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