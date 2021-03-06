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США: Россия и Китай распространяют вакцину ради политических целей
6.3.2021 23:10
Фото: vk.com
Власти России и Китая осуществляют поставки вакцин от коронавируса, созданных в их странах, преследуя дипломатические цели.
С таким заявлением в ходе брифинга выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Американскому руководству "не нравится, что Россия и Китай используют возможность распространять вакцины как инструмент дипломатии", заявила официальная представительница Белого дома Джен Псаки. По ее словам, средства такого рода должны передаваться исключительно при помощи посредников, в частности, в рамках программы COVAX, которая представляет собой координационный механизм.
Псаки также отметила, что Соединенные Штаты начнут активно помогать другим государствам бороться с пандемией только когда вакцинируют собственное население.
Ранее в Пекине прокомментировали заявления о несостоятельности выводов миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как заявил пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь, заключения экспертов, изучавших происхождение коронавируса в городе Ухань, следует считать объективными и авторитетными. Официальный представитель китайского ведомства подчеркнул, что все реплики о несостоятельности отчета вызывают лишь недоумение.
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