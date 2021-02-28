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В Вашингтоне отреагировали на отказ Тегерана от встречи по ядерной сделке


28.2.2021 23:38
В Вашингтоне отреагировали на отказ Тегерана от встречи по ядерной сделкеФото: vk.com

Власти Соединенных Штатов с разочарованием восприняли отказ иранского руководства от предложенного Евросоюзом проведении прямых дипломатических контактов.

Как передает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, в Вашингтоне как и прежде готовы к дипломатическому взаимодействию с Тегераном.

Представитель руководства Соединенных Штатов рассказал о планах консультироваться с пятью постоянных членами СБ ООН и Германией в целях выработки дальнейших действий по вопросам организации переговоров с Ираном.

Ранее в Тегеране отказались принять предложение Брюсселя и Вашингтона, касающееся организации прямых переговоров. Встречу по вопросам Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) предлагалось провести уже в ближайшие недели.

По данным открытых источников, иранские власти настаивали на том, чтобы американская сторона потребовала предварительного предоставления гарантий снятия ряда санкций, на которое Иран может рассчитывать после этих переговоров.

Напомним, ранее глава США Джозеф Байден обратился к властям Исламской Республики Иран с рекомендацией проявлять осторожность. Американский президент сделал такое заявление после удара, нанесенного военными Соединенных Штатов по позициям проиранских формирований в Сирии.

Автор: Злата Богатова

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