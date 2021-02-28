Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Хрущева обвинили в причастности к убийству Кеннеди

28.2.2021 21:50

Фото: factinate.com



В США вышла книга бывшего начальника ЦРУ Роберта Вулси, передают российские СМИ.



Автор возложил ответственность за покушение на американского президента Джона Кеннеди на советского генсека Никиту Хрущева.



Как утверждает в своей книге Роберт Вулси, т.н. "далласский стрелок" Ли Харви Освальд являлся агентом КГБ и работал на Кремль. Покушение на главу Соединенных Штатов он совершил якобы по личному указанию советского лидера Никиты Хрущева.



Вскоре после приказа, пишет Вулси, позиция Москвы изменилась. Освальд должен был отказаться планировавшегося убийства. Однако он, "питая слепую любовь ко всему советскому", не выполнил это требование.



Автор назвал свою книгу "Операция "Дракон": тайная война Кремля против Америки изнутри". Вулси считает, что разгадал тайный смысл отчета комиссии Уоррена о расследовании покушения на Кеннеди. По мнению экс-главы ЦРУ, киллер являлся послушной марионеткой Хрущева.



Автор: Злата Богатова

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