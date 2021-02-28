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Скончался основатель Папуа — Новой Гвинеи
28.2.2021 11:47
Фото: thenational.ae
Первый премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи, считающийся основателем этого государства, Майкл Сомаре умер в одной из больниц Порт-Морсби.
Политик, которому было восемьдесят четыре года, скончался после продолжительной болезни.
Как передает телевизионный канал EM TV со ссылкой на родственников Майкла Сомаре, что несколько лет назад у экс-премьера врачи диагностировали онкологическое заболевание - рак поджелудочной железы.
Майкла Сомаре в 1968 году избрали в палату собрания страны, которая в тот период еще являлась колонией Австралии. Возглавив оппозицию, политик создал партию Пангу, а позднее - коалиционное правительство. После того, как Папуа — Новой Гвинея обрела права автономии,Сомаре занял пост главного министра.
В 1975 году политик способствовал принятию конституции Папуа — Новой Гвинеи и активно боролся за предоставление его стране независимости. Как только это наконец случилось, Сомаре занял пост главы правительства Папуа — Новой Гвинеи. В этой должности он проработал в общей сложности около семнадцати лет.
В 2017 году Сомаре выразил намерение завершить политическую деятельность.
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