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США нанесли авиаудар по объекту в Сирии
08:11
Фото: mail.ru
ВВС Соединенных Штатов по приказу американского президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по территории Сирии, передает Politico.
Со ссылкой на источник в Минобороны уточняется, что было атаковано здание, связанное с проиранским ополчением.
ВВС США нанесли ракетный удар по позициям поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии, передает Politico, ссылаясь на официальный источник из числа американских военных. Как пояснил представитель Минобороны Соединенных Штатов, атака представляла собой "ответ на три ракетных удара" против американского контингента на территории Ирака.
Удар был осуществлен по приказу президента США Джо Байдена. Целью его было лишение ополчения возможностей для совершения атак в будущем, пояснил источник в Пентагоне.
Позднее глава американского Минобороны Ллойд Остин выразил уверенность, что объектом атаки были члены именно шиитской группировки, причастной к вылазкам в Ираке. Начальник Пентагона при этом подчеркнул, что перед нанесением удара тщательно анализировались разведданные, предоставленные иракской стороной, передает ТАСС.
По словам Остина, американские власти "позволили иракцам провести расследование" и "поощряли их усилия". В результате они оказались очень полезны, передав сведения для установления точного местонахождения объекта атаки. Осуществляя удар, военные "действовали очень профессионально", добавил министр.
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