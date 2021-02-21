Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти США пообещали ответить на хакерскую атаку

21.2.2021 20:03

Фото: malayalamdailynews.com



Руководство Соединенных Штатов подготовит ответ на возможную кибератаку на американскую инфраструктуру, которая была совершена "российскими хакерами".



С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.



По словам Джейка Салливана, американское руководство не оставит без реакции кибератаки на инфраструктуру страны, к которым могут быть причастны хакеры, связанные с РФ. Как пояснил представитель официального Вашингтона, форма ответа будет определена в ближайшее время, в течение нескольких недель.



Набор ответных мер будет включать не только санкции, пояснил Салливан в интервью телевизионному каналу CBS. Материал вышел в эфир сегодня, 21 февраля.



Помощник американского президента сообщил, что спецслужбам Соединенных Штатов поручено "провести дальнейшую работу" по установлению личности злоумышленников и масштаба ущерба, который был причинен их действиями.



В прошлом в Москве уже не раз на самом высоком уровне отвергали предположения Вашингтона о причастности России к недавней кибератаке. Помимо вмешательства через программное обеспечение фирмы SolarWinds, американское руководство высказывало подобные обвинения в связи с попытками повлиять на избирательные процессы в США.



Автор: Злата Богатова

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