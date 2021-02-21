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Власти США пообещали ответить на хакерскую атаку


21.2.2021 20:03
Власти США пообещали ответить на хакерскую атакуФото: malayalamdailynews.com

Руководство Соединенных Штатов подготовит ответ на возможную кибератаку на американскую инфраструктуру, которая была совершена "российскими хакерами".

С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По словам Джейка Салливана, американское руководство не оставит без реакции кибератаки на инфраструктуру страны, к которым могут быть причастны хакеры, связанные с РФ. Как пояснил представитель официального Вашингтона, форма ответа будет определена в ближайшее время, в течение нескольких недель.

Набор ответных мер будет включать не только санкции, пояснил Салливан в интервью телевизионному каналу CBS. Материал вышел в эфир сегодня, 21 февраля.

Помощник американского президента сообщил, что спецслужбам Соединенных Штатов поручено "провести дальнейшую работу" по установлению личности злоумышленников и масштаба ущерба, который был причинен их действиями.

В прошлом в Москве уже не раз на самом высоком уровне отвергали предположения Вашингтона о причастности России к недавней кибератаке. Помимо вмешательства через программное обеспечение фирмы SolarWinds, американское руководство высказывало подобные обвинения в связи с попытками повлиять на избирательные процессы в США.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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