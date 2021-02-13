Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке

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Фото: vk.com



Глава РФ Владимир Путин отдал правительству и Центробанку поручение о подготовке предложений, связанных с реализацией льготных ипотечных программ в период 2021-2024 годов. С содержанием соответствующего документа можно ознакомиться на официальном портале Кремля.



Глава российского государства Владимир Путин отдал правительству и ЦБ поручение о подготовке в срок до 31 марта этого года предложений, касающихся реализации льготных ипотечных программ в период 2021-2024 годов. В тексте размещенного на сайте Кремля документа указано, что речь, в частности, идет о понижении процентной ставки для тех семей, где воспитываются двое и больше детей.



Перечень президентских поручений составлен по результатам совещания по экономическим вопросам, проводившегося в минувшем январе.



Путин ранее выступил с заявлением о том, что реализация программы льготной ипотеки под 6,5% смогла оказать поддержку отечественной строительной отрасли. В результате порядка 350 тыс. российских семей получили возможность приобрести жилье на первичном рынке. Президент при этом указал на проблемы, возникшие в ряде регионов РФ из-за дисбаланса на рынке недвижимости. По словам главы государства, при значительном росте стоимости жилья там недостаточно "доступных вариантов квартир".



На текущий момент в нашей стране продолжает действовать ряд льготных ипотечных программ, включая запущенную весной прошлого года и распространяющуюся на новостройки. Ставка по этой программе составляет до 6,5% годовых. Первоначально предполагалось, что она будет действовать до 1 ноября, но затем ее срок продлили до 1 июля 2021 года.



Кроме того, граждане РФ могут воспользоваться программой для семей, в которых второй или последующий ребенок появился на свет с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В 2019 году правительством РФ также были утверждены правила, разработанные Министерством финансов, о выплатах в размере 450 тыс. руб. в целях погашения ипотечных кредитов, взятых многодетными семьями.



Автор: Злата Богатова

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