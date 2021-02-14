Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп снова избежал импичмента

14.2.2021 15:30

Фото: businessinsider.com



Сенат Конгресса Соединенных Штатов оправдал 45-го американского президента Дональда Трампа по делу об импичменте.



Как стало известно, при минимуме в 67 голосов инициативу решили поддержать лишь 57 сенаторов из ста.



В истории Соединенных Штатов Дональд Трамп стал первым главой государства, которого подвергали этой процедуре дважды, в том числе, уже после того, как он сложил президентские полномочия по истечении их срока. Как и в прошлый раз, импичмент не смог пройти через Сенат Конгресса, где остаются достаточно прочными позиции Республиканской партии.



Демократы инициировали запуск импичмента Трампа после того, как в Капитолии происходили столкновения сторонников политика с правоохранительными органами. После начала беспорядков из здания сразу же эвакуировали всех сенаторов и конгрессменов. Вскоре там появились простые граждане, поддерживавшие бывшего президента.



Кроме того, могли иметь место и провокации со стороны лиц, вероятно, аффилированных с Демократической партией. Предположительно, они намеревались дискредитировать тех, кто поддерживал Трампа. В результате после событий 6 января бывший глава США утратил возможность не признавать итоги президентских выборов.



Напомним, ранее вице-президент компании Twitter Нед Сигал заявил о том, что экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в будущем никогда не сможет воспользоваться этим сервисом микроблогов. Политик не будет иметь возможности завести аккаунт, даже если вновь станет хозяином Белого дома.



Автор: Злата Богатова

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