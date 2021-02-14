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Трамп снова избежал импичмента


14.2.2021 15:30
Трамп снова избежал импичментаФото: businessinsider.com

Сенат Конгресса Соединенных Штатов оправдал 45-го американского президента Дональда Трампа по делу об импичменте.

Как стало известно, при минимуме в 67 голосов инициативу решили поддержать лишь 57 сенаторов из ста.

В истории Соединенных Штатов Дональд Трамп стал первым главой государства, которого подвергали этой процедуре дважды, в том числе, уже после того, как он сложил президентские полномочия по истечении их срока. Как и в прошлый раз, импичмент не смог пройти через Сенат Конгресса, где остаются достаточно прочными позиции Республиканской партии.

Демократы инициировали запуск импичмента Трампа после того, как в Капитолии происходили столкновения сторонников политика с правоохранительными органами. После начала беспорядков из здания сразу же эвакуировали всех сенаторов и конгрессменов. Вскоре там появились простые граждане, поддерживавшие бывшего президента.

Кроме того, могли иметь место и провокации со стороны лиц, вероятно, аффилированных с Демократической партией. Предположительно, они намеревались дискредитировать тех, кто поддерживал Трампа. В результате после событий 6 января бывший глава США утратил возможность не признавать итоги президентских выборов.

Напомним, ранее вице-президент компании Twitter Нед Сигал заявил о том, что экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в будущем никогда не сможет воспользоваться этим сервисом микроблогов. Политик не будет иметь возможности завести аккаунт, даже если вновь станет хозяином Белого дома.

Автор: Злата Богатова

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