|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп снова избежал импичмента
14.2.2021 15:30
Фото: businessinsider.com
Сенат Конгресса Соединенных Штатов оправдал 45-го американского президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
Как стало известно, при минимуме в 67 голосов инициативу решили поддержать лишь 57 сенаторов из ста.
В истории Соединенных Штатов Дональд Трамп стал первым главой государства, которого подвергали этой процедуре дважды, в том числе, уже после того, как он сложил президентские полномочия по истечении их срока. Как и в прошлый раз, импичмент не смог пройти через Сенат Конгресса, где остаются достаточно прочными позиции Республиканской партии.
Демократы инициировали запуск импичмента Трампа после того, как в Капитолии происходили столкновения сторонников политика с правоохранительными органами. После начала беспорядков из здания сразу же эвакуировали всех сенаторов и конгрессменов. Вскоре там появились простые граждане, поддерживавшие бывшего президента.
Кроме того, могли иметь место и провокации со стороны лиц, вероятно, аффилированных с Демократической партией. Предположительно, они намеревались дискредитировать тех, кто поддерживал Трампа. В результате после событий 6 января бывший глава США утратил возможность не признавать итоги президентских выборов.
Напомним, ранее вице-президент компании Twitter Нед Сигал заявил о том, что экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в будущем никогда не сможет воспользоваться этим сервисом микроблогов. Политик не будет иметь возможности завести аккаунт, даже если вновь станет хозяином Белого дома.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|