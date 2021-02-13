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Власти США могут закрыть тюрьму Гуантанамо
13.2.2021 07:56
Фото: best-quote.ru
Администрация главы Соединенных Штатов Джо Байдена инициировала процедуру проверки, по итогам которой уже в скором времени может быть закрыта американская тюрьма Гуантанамо.
Об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме рассказывает Reuters.
По данным агентства, бумаги, свидетельствующие о скором закрытии тюрьмы могут быть подписаны руководством США уже в ближайшее время.
Сведения о том, что администрация Джо Байдена намерена провести проверку деятельности этой спецтюрьмы, ранее также подтвердила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Хорн. По ее словам, в предстоящем процессе закрытия данного объекта будут задействованы различные структуры - Госдеп, Конгресс, Министерство юстиции и Пентагон.
Ранее Ллойд Остин, будучи еще кандидатом на пост главы американского военного ведомства, призвал к закрытию тюрьмы в Гуантанамо. Он отмечал, что если возглавит Пентагон, создаст план дальнейших действий в отношении сорока узников, остающихся в этой тюрьме. Остин подчеркивал, что всем этим заключенным необходимо в полной мере обеспечить гуманное отношение и правовую помощь.
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