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В Турции госканал показал карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань
20:35
Фото: newsjust.ru
В эфире турецкого государственного телевизионного канала TR1 сегодня показали карту, подготовленную компанией Stratfor.
Изображение представляет собой прогноз расширения сферы влияния Анкары к 2050 году.
На карту, которая была показана в эфире турецкого госканала, попали, в частности, государства Кавказа и ряд регионов азиатских республик бывшего Советского Союза, а также некоторые части территории РФ.
Судя по этому изображению, Анкара включила в зоне своих интересов Астраханскую область, Калмыкию, Крымский полуостров, Кубань, Ростовскую область и Ставрополье. Кроме того, на карте можно увидеть Балканы, Египет, Йемен, Литву, ОАЭ и целый ряд других регионов.
Планы по воссозданию Османской империи прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он усомнился, что в Анкаре захотят действовать силовыми методами, чтобы заполучить российские территории. Кроме того, вопрос принадлежности Крыма и Севастополя уже решен окончательно - президентом РФ в прошлом была поставлена точка в любых обсуждениях такого рода, напомнил депутат.
Говоря о других регионах, в частности, на Северном Кавказе, Красов заявил, что турецким властям "на чужой вершок не надо разевать роток". Депутат поделился своим мнением по этому поводу в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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