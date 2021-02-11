Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Турции госканал показал карту расширения влияния Анкары на Крым и Кубань

20:35

Фото: newsjust.ru



В эфире турецкого государственного телевизионного канала TR1 сегодня показали карту, подготовленную компанией Stratfor.



Изображение представляет собой прогноз расширения сферы влияния Анкары к 2050 году.



На карту, которая была показана в эфире турецкого госканала, попали, в частности, государства Кавказа и ряд регионов азиатских республик бывшего Советского Союза, а также некоторые части территории РФ.



Судя по этому изображению, Анкара включила в зоне своих интересов Астраханскую область, Калмыкию, Крымский полуостров, Кубань, Ростовскую область и Ставрополье. Кроме того, на карте можно увидеть Балканы, Египет, Йемен, Литву, ОАЭ и целый ряд других регионов.



Планы по воссозданию Османской империи прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он усомнился, что в Анкаре захотят действовать силовыми методами, чтобы заполучить российские территории. Кроме того, вопрос принадлежности Крыма и Севастополя уже решен окончательно - президентом РФ в прошлом была поставлена точка в любых обсуждениях такого рода, напомнил депутат.



Говоря о других регионах, в частности, на Северном Кавказе, Красов заявил, что турецким властям "на чужой вершок не надо разевать роток". Депутат поделился своим мнением по этому поводу в эфире радиостанции "Говорит Москва".



Автор: Злата Богатова

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