|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Иране открестились от записи с версиями о гибели украинского Boeing
10.2.2021 18:52
Фото: vk.com
Заявление о наличии записи, на которой, как утверждают некоторые СМИ, глава иранского министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зарир якобы мог говорить о крушении украинского лайнера под Тегераном, действительности не соответствует. С таким комментарием выступил сегодня официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде.
Как подчеркнул иранский дипломат, информация в этой статье является неверной и недостоверной. По словам Саида Хатибзаде, многие реплики, которые СМИ сейчас пытаются приписать Мохамадду Джаваду Зарифу, не только противоречат культуре речи министра, но и в корне не соответствуют его высказываниям по этому поводу.
Представитель МИД Ирана при этом обратился к Канаде с призывом не заниматься распространением слухов, усугубляя "горе семей погибших". Как напомнил Хатибзаде, специалисты уже завершают подготовку технического отчета, и канадская сторона вскоре получит возможность поделиться своими соображениями по поводу вероятных причин катастрофы.
Ранее CBC News сообщило об аудиозаписи, к изучению которой приступили в правительстве и органах безопасности Канады. Материалы представляли собой обсуждения с участием человека, идентифицированного рядом источников как министр иностранных дел Ирана. Говоря о том, что Boeing 737, разбившийся в начале 2020 года, мог быть уничтожен в результате преднамеренного акта, этот человек подчеркивал, что в Тегеране никогда не обнародуют правдивые сведения о случившемся.
Трагедия случилась 8 января прошлого года, когда пассажирский самолет потерпел крушение в Тегеране. Катастрофа произошла вскоре после взлета, неподалеку от международного аэропорта Имама Хомейни (IKIA). Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|