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В Иране открестились от записи с версиями о гибели украинского Boeing
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В Иране открестились от записи с версиями о гибели украинского Boeing


10.2.2021 18:52
В Иране открестились от записи с версиями о гибели украинского BoeingФото: vk.com

Заявление о наличии записи, на которой, как утверждают некоторые СМИ, глава иранского министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зарир якобы мог говорить о крушении украинского лайнера под Тегераном, действительности не соответствует. С таким комментарием выступил сегодня официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде.

Как подчеркнул иранский дипломат, информация в этой статье является неверной и недостоверной. По словам Саида Хатибзаде, многие реплики, которые СМИ сейчас пытаются приписать Мохамадду Джаваду Зарифу, не только противоречат культуре речи министра, но и в корне не соответствуют его высказываниям по этому поводу.

Представитель МИД Ирана при этом обратился к Канаде с призывом не заниматься распространением слухов, усугубляя "горе семей погибших". Как напомнил Хатибзаде, специалисты уже завершают подготовку технического отчета, и канадская сторона вскоре получит возможность поделиться своими соображениями по поводу вероятных причин катастрофы.

Ранее CBC News сообщило об аудиозаписи, к изучению которой приступили в правительстве и органах безопасности Канады. Материалы представляли собой обсуждения с участием человека, идентифицированного рядом источников как министр иностранных дел Ирана. Говоря о том, что Boeing 737, разбившийся в начале 2020 года, мог быть уничтожен в результате преднамеренного акта, этот человек подчеркивал, что в Тегеране никогда не обнародуют правдивые сведения о случившемся.

Трагедия случилась 8 января прошлого года, когда пассажирский самолет потерпел крушение в Тегеране. Катастрофа произошла вскоре после взлета, неподалеку от международного аэропорта Имама Хомейни (IKIA). Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Автор: Злата Богатова

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