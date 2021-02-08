Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков не подтвердил планы выделить населению 500 млрд руб.

14:21

Фото: smi2.net



Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщения о планах российского руководства выделить перед выборами 500 млрд рублей перед выборами для "снижения недовольства населения" не соответствуют действительности. Пресс-секретарь главы РФ высказался на эту тему в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию.



По словам Дмитрия Пескова, в администрации российского президента соответствующий запрос от агентства "Рейтер" был получен накануне. В письме указывалось о том, что в распоряжении журналистов появились сведения о предстоящем выделении денег в целях купирования протестов в России.



В послании агентства отмечалось, что речь могла идти о 500 или 800 млрд рублей, пояснил официальный представитель Кремля. Попросив прокомментировать эту информацию, "Рейтер" уже спустя минут двадцать опубликовал материал. Никакого официального ответа на тот момент агентство еще не получало, отметил Песков.



Когда у Пескова уточнили, какая именно часть сообщения агентства не соответствует действительности, он пояснил, что речь идет о всей публикации. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что все это сообщение "является неправдой, по-русски говоря", передает "Интерфакс".



Песков при этом подчеркнул, что дополнительное финансирование осуществляется в постоянном режиме. По его словам, если внимательно следить за работой российского правительства, становится очевидно, что выделяются "средства на врачей, на детей и так далее".



Автор: Злата Богатова

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