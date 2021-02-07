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В Саратове задержали депутата от КПРФ


14:03
В Саратове задержали депутата от КПРФФото: kompromat.wiki

Как заявил Николай Бондаренко, он присутствовал на несанкционированном мероприятии в качестве наблюдателя, передает ТАСС.

По словам депутата КПРФ, он пошел на митинг с целью не допустить каких-либо провокаций.

Полиция задержала депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко по подозрению в административном нарушении, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД региона. Как стало известно, речь идет об участии в несанкционированном митинге, который состоялся в последний день минувшего января.

Представители правоохранительных органов сообщили, что депутат Саратовской областной думы от фракции КПРФ Николай Бондаренко был доставлен в отдел полиции № 6 для составления протокола.

В полиции Саратова пояснили, что депутата подозревают в административном правонарушении, которое предусмотрено ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

По словам самого Бондаренко, он присутствовал на несогласованном митинге лишь для того, чтобы не допустить каких-либо провокаций.

Автор: Злата Богатова

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