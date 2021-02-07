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Тегеран выразил Москве протест в связи с названием Персидского залива
04:16
Фото: news.ru
Руководство Ирана направило ноту протеста в МИД России в связи с упоминанием дипломатами другого наименования Персидского залива.
Соответствующее заявление официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде цитирует IRNA.
Как заявил представитель Тегерана, руководство его страны через дипмиссию в Москве передало российским властям ноту протеста в связи с твитом, где было использовано "фейковое" название Персидского залива. Речь идет об арабоязычной версии официального аккаунта МИД РФ в Twitter, пояснил Саид Хатибзаде.
Ранее российские дипломаты в соцсети рассказали о том, что спецпредставитель главы РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов провел официальную встречу с иракским послом Абдеррахманом Хусейни.
Главными темами этих переговоров являлись такие важные аспекты региональной повестки, как вопросы палестино-израильского урегулирования, обстановка в Сирии и зоне Персидского залива. Судя по комментариям, появившимся впоследствии под твитом МИД, в сообщении ведомства залив первоначально был назван "Арабским". Сейчас в тексте упоминается исключительно Персидский залив.
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