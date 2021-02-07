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Тегеран выразил Москве протест в связи с названием Персидского залива


04:16
Тегеран выразил Москве протест в связи с названием Персидского заливаФото: news.ru

Руководство Ирана направило ноту протеста в МИД России в связи с упоминанием дипломатами другого наименования Персидского залива.

Соответствующее заявление официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде цитирует IRNA.

Как заявил представитель Тегерана, руководство его страны через дипмиссию в Москве передало российским властям ноту протеста в связи с твитом, где было использовано "фейковое" название Персидского залива.  Речь идет об арабоязычной версии официального аккаунта МИД РФ в Twitter, пояснил Саид Хатибзаде.

Ранее российские дипломаты в соцсети рассказали о том, что спецпредставитель главы РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов провел официальную встречу с иракским послом Абдеррахманом Хусейни.

Главными темами этих переговоров являлись такие важные аспекты региональной повестки, как вопросы палестино-израильского урегулирования, обстановка в Сирии и зоне Персидского залива. Судя по комментариям, появившимся впоследствии под твитом МИД, в сообщении ведомства залив первоначально был назван "Арабским". Сейчас в тексте упоминается исключительно Персидский залив.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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