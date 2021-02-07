Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тегеран выразил Москве протест в связи с названием Персидского залива

04:16

Фото: news.ru



Руководство Ирана направило ноту протеста в МИД России в связи с упоминанием дипломатами другого наименования Персидского залива.



Соответствующее заявление официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде цитирует IRNA.



Как заявил представитель Тегерана, руководство его страны через дипмиссию в Москве передало российским властям ноту протеста в связи с твитом, где было использовано "фейковое" название Персидского залива. Речь идет об арабоязычной версии официального аккаунта МИД РФ в Twitter, пояснил Саид Хатибзаде.



Ранее российские дипломаты в соцсети рассказали о том, что спецпредставитель главы РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов провел официальную встречу с иракским послом Абдеррахманом Хусейни.



Главными темами этих переговоров являлись такие важные аспекты региональной повестки, как вопросы палестино-израильского урегулирования, обстановка в Сирии и зоне Персидского залива. Судя по комментариям, появившимся впоследствии под твитом МИД, в сообщении ведомства залив первоначально был назван "Арабским". Сейчас в тексте упоминается исключительно Персидский залив.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 116

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.2.2021 19:19 Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм»

Явлинский подверг критике Навального за «популизм и национализм» 7.2.2021 08:43 Канцлер Австрии заявил, что готов поставить российскую прививку от COVID-19

Канцлер Австрии заявил, что готов поставить российскую прививку от COVID-19 6.2.2021 22:40 Саакашвили: Украина может потерять два города

Саакашвили: Украина может потерять два города 6.2.2021 18:04 Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17

Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17 6.2.2021 06:15 В США осудили высылку европейских дипломатов из Москвы