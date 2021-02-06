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Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17


6.2.2021 18:04
Власти Нидерландов не будут привлекать Украину к ответу по делу MH17Фото: scoop.it

Правительство Нидерландов объявило о том, что в деле MH17 не будет расследования в связи с незакрытим воздушным пространством. Власти страны не считают необходимым пересматривать позицию, согласно которой не имеется веских оснований, чтобы привлекать к ответственности Украину.

Правительство Нидерландов опубликовало документ, в котором говорится об отказе от расследования в отношении незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в момент крушения малайзийского Boeing летом 2014 года. Соответствующее решение базируется на 176-страничном докладе, который представил Фонд безопасности полетов. Исследование фактов, связанных с незакрытым воздушным пространством, парламентом Нидерландов было инициировано еще в 2019 году.

Эксперты проанализировали десятки случаев, когда гражданские самолеты терпели крушение над зонами разных конфликтов. В результате специалисты заключили, что в период трагического инцидента киевское руководство могло быть не осведомлено в должной мере о существующих рисках.

В результате правительство Нидерландов объявило об отсутствии причин, которые бы могли стать основанием для пересмотра позиции об отсутствии оснований для привлечения украинских властей к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства. В отчете также указано, что об угрозах для гражданской авиации не было известно и российским авиационным властям, которые несли ответственность за воздушное пространство, прилегающее к зоне конфликта.

Как отмечается на официальном портале голландского правительства, подготовка этого доклада осуществлялась при плотном взаимодействии с Россией и Украиной. Копии документа будут переданы послам обоих государств в Нидерландах.

Пассажирский лайнер, принадлежавший авиакомпании Malaysian Airlines, разбился 17 июля 2004 года в Донбассе, на территории, которая в тот момент контролировалась бойцами местного народного ополчения. Жертвами трагедии стали 298 человек.

Автор: Злата Богатова

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