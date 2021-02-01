Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зятя Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

1.2.2021 18:10

Фото: vk.com



Зять бывшего президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер, занимавший ранее пост старшего советника главы государства, номинирован на Нобелевскую премию мира, сообщает Reuters.



Кандидатуру сорокалетнего бизнесмена, женатого на дочери Дональда Трампа, выдвинул Алан Дершовиц .



По данным агентства, почетный профессор Гарвардской юридической школы адвокат Алан Дершовиц выдвинул на Нобелевскую премию мира бывшего советника главы США Джареда Кушнера вместе с его заместителем Ави Берковицем . В комментарии указано, что Кушнер и Берковиц внесли важный вклад во время переговоров, касающихся урегулирования отношений между Израилем и рядом арабских государств.



Отмечается, что зять Трампа и его заместитель Берковиц , в прошлом являвшийся посланником президента США на Ближнем Востоке, сыграли ключевую роль в оформлении договоренностей по сделкам между Израилем и Бахрейном, Марокко, ОАЭ и Суданом. Результаты этого процесса получили известность как "Соглашения Авраама".



Зять бывшего американского президента является сыном мультимиллиардера Чарльза Кушнера, одного из лидеров еврейской общины Нью-Йорка. С отличием окончив Гарвард, Джаред Кушнер в 25-летнем возрасте он купил газету New York Observer и смог проявить себя как талантливый редактор. В результате уже спустя пять лет он стал медиа-магнатом. В течение последних четырех лет зять 45-го президента США Дональда Трампа занимал пост его старшего советника, фактически являясь также менеджером предвыборной кампании и доверенным лицом политика.



Дочь Дональда Трампа Иванка вышла замуж за Джареда Кушнера 25 октября 2009 года, спустя примерно год после начала их романтических отношений. Супруги воспитывают дочь и двух сыновей.



На Нобелевскую премию мира выдвинули и самого Дональда Трампа. Кандидатуру бывшего главы Соединенных Штатов номинировал депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон , представляющий Консервативную народную партию. В своем Facebook он заявил, что воспользовался своим правом подать заявку "ровно за два часа до наступления дедлайна ".



Автор: Злата Богатова

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