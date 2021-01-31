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В Кремле объяснили массовые задержания 31 января
13:49
Фото: smi2.net
Массовые задержания на акциях 31 января связаны с большим количеством провокаторов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, правоохранители отвечают на такие действия в рамках закона, и каждый конкретный случай применения насилия необходимо рассматривать отдельно.
Официальный представитель Кремля при этом подчеркнул, что правоохранительные органы жестко и в рамках закона отвечают на действия провокаторов, которые выступают на несанкционированных митингах.
В беседе с журналистами Песков оставил без ответа вопрос о мнении Кремля, почему россияне продолжают выходить на улицы и чего они могут требовать. Пресс-секретарь президента пояснил, что аналогичный вопрос был задан ему еще неделю назад, и повторяться он не будет.
Ранее стало известно, что в Москве на участников вчерашней акции составили свыше 2 тыс. протоколов. Как сообщило агентство "Интерфакс", порядка 1,1 тыс. задержанных нарушили установленный порядок проведения митинга, еще около тысячи человек привлекли к ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.
Кроме того, по меньшей мере два протокола были выписаны по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского.
В столице в общей сложности вчера доставили в отделы полиции порядка 2,4 тыс. человек. Среди задержанных участников несанкционированного митинга было более ста несовершеннолетних.
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