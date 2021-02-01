Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: В Мьянме военные объявили чрезвычайное положение

1.2.2021 12:18

Фото: livejournal.com



Военные Мьянмы официально объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения.



Ранее агентство Reuters информировало о задержании главы правящей партии и президента страны, а также ряда высокопоставленных государственных деятелей.



В Мьянме военные приняли решение объявить режим чрезвычайного положения. По данным "Синьхуа", соответствующее официальное уведомление транслировалось сегодня по армейскому телеканалу. В заявлении военные указывали, что меры, период которых рассчитан на один год, вводятся по причине фальсификаций, происходивших во время выборов в парламент.



На пост и.о. главы государства назначен вице-президент Мьин Све. В своем сообщении военные также информировали, что назначенный ими и.о. президента подписал документ о введении чрезвычайного положения. В будущем власть в стране будет передана главнокомандующему ВС Мьянмы Мин Аун Хлаину, подчеркивалось в заявлении.



Ранее международные информационные агентства, в частности, Reuters, передали сведения о задержании президента Мьянмы Вин Мьин. Со ссылкой на на пресс-секретаря правящей партии страны "Национальная лига за демократию" (НЛД) Мьо Ньинта уточнялось, что под стражей сейчас находится и глава НЛД Аун Сан Су Чжи, возглавлявшая МИД страны и по совместительству являвшаяся госсоветником.



Кроме того, сегодня утром военными были "схвачены" и целый ряд других высокопоставленных представителей правящей партии. По словам Ньинта, военные пытаются осуществить госпереворот.



По данным Irrawaddy, ранее безрезультатно завершилась встреча с участием представителей правительства и ВС страны. Целью переговоров было преодоление политического кризиса, возникшего на фоне недовольства оппозиции результатами выборов в парламент.



Как писала газета, военные настаивали на проведении расследования в связи с возможными случаями фальсификации голосования. Иначе не исключен вариант государственного переворота. Позже газета Myawady опубликовала заявление военных Мьянмы, где указывалось на неверную трактовку высказываний главнокомандующего ВС страны Мин Аун Хлаина о госперевороте.



Автор: Злата Богатова

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