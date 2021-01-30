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МИД: для визита Макрона в Россию есть все предпосылки
30.1.2021 15:25
Фото: inforos.ru
Имеются все предпосылки для визита французского президента Эмманюэля Макрона в Москву, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Как передает ТАСС, дипломат высказался на эту тему в беседе с российскими журналистами в Афинах.
По словам Александра Грушко, сейчас реализуются все договоренности, которые ранее были достигнуты между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном в отношении эффективного налаживания системного диалога.
Пандемия внесла коррективы в планы, касающиеся официального визита президента Франции в Москву, пояснил замглавы российского МИД. Вместе с тем, этот вопрос будет прорабатываться в надлежащее время. Как пояснил Грушко, двусторонние отношения не стоят на месте, тогда как имеются "все предпосылки для того, чтобы такой визит состоялся".
Представитель МИД также отметил, что в рамках приезда Макрона в РФ появится возможность обсудить все болевые вопросы современной повестки дня, выходящей за рамки взаимодействия Москвы и Парижа, включая отношения с Евросоюзом и общую ситуациу в мире.
Осенью прошлого года французский посол в России Пьер Леви заявил о том, что точные сроки официального визита Макрона в РФ пока еще не назначались. Вместе с тем, в Париже сохраняются планы этой поездки, отметил дипломат.
В прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон выражал намерение приехать в Москву, чтобы присутствовать на параде Победы. Но позднее деловое расписание иностранного лидера было в значительной степени скорректировано в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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