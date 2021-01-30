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МИД: для визита Макрона в Россию есть все предпосылки


30.1.2021 15:25
МИД: для визита Макрона в Россию есть все предпосылкиФото: inforos.ru

Имеются все предпосылки для визита французского президента Эмманюэля Макрона в Москву, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Как передает ТАСС, дипломат высказался на эту тему в беседе с российскими журналистами в Афинах.

По словам Александра Грушко, сейчас реализуются все договоренности, которые ранее были достигнуты между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном в отношении эффективного налаживания системного диалога.

Пандемия внесла коррективы в планы, касающиеся официального визита президента Франции в Москву, пояснил замглавы российского МИД. Вместе с тем, этот вопрос будет прорабатываться в надлежащее время. Как пояснил Грушко, двусторонние отношения не стоят на месте, тогда как имеются "все предпосылки для того, чтобы такой визит состоялся".

Представитель МИД также отметил, что в рамках приезда Макрона в РФ появится возможность обсудить все болевые вопросы современной повестки дня, выходящей за рамки взаимодействия Москвы и Парижа, включая отношения с Евросоюзом и общую ситуациу в мире.

Осенью прошлого года французский посол в России Пьер Леви заявил о том, что точные сроки официального визита Макрона в РФ пока еще не назначались. Вместе с тем, в Париже сохраняются планы этой поездки, отметил дипломат.

В прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон выражал намерение приехать в Москву, чтобы присутствовать на параде Победы. Но позднее деловое расписание иностранного лидера было в значительной степени скорректировано в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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